Свыше 1,5 млн жителей Подмосковья прошли диспансеризацию и профосмотры с начала 2023 года

Благодаря этому у жителей региона выявили более 50 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 1,5 млн человек с начала текущего года прошли диспансеризацию и профилактические осмотры. Благодаря этому у жителей региона выявили более 50 тыс. заболеваний, о которых они не знали ранее, сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья.

"Мы продолжаем говорить о важности регулярной диагностики. Только так можно своевременно выявить опасное заболевание и пройти лечение. И не надо бояться - заболевание развивается вне зависимости от того, хотим мы о нем знать или нет. С начала года диспансеризацию и профосмотры в Подмосковье прошли более 1,5 млн жителей. Обследование позволило выявить у них 51 тыс. заболеваний, о которых они не знали", - привели в тексте слова первого зампредседателя правительства Подмосковья Светланы Стригунковой.

В пресс-службе рассказали, что также по итогам диспансеризации удалось выявить более 1,1 тыс. случаев онкологии, в том числе 366 случаев рака молочной железы, 158 случаев рака предстательной железы, 116 случаев рака кишечника и другие злокачественные новообразования. Все пациенты направлены на лечение.

Отмечается, что проверить здоровье можно как в будние дни, так и по субботам. Для проведения диагностики в отдаленных от поликлиник территориях применяются мобильные комплексы.