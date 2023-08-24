В кабмин направили законопроект о выдворении мигрантов за приставание к гражданам

За нарушение также будет предусмотрен штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Вице-спикер Госдумы Владислав Даванков ("Новые люди") направил на отзыв в правительство РФ законопроект, которым предлагается выдворять из страны мигрантов за оскорбительное приставание к гражданам. Копия документа есть в распоряжении ТАСС.

Депутат предлагает дополнить новым положением статью 20.1 (мелкое хулиганство) Кодекса РФ об административных правонарушениях. Так, за нарушение, совершенное иностранцем или лицом без гражданства, будет предусмотрено обязательное выдворение, а также штраф в размере от 4 тыс. до 5 тыс. рублей.

"Административное выдворение (фактически депортация) осужденных иностранных граждан послужит важным сигналом о том, что подобное поведение недопустимо", - указал Даванков в пояснительной записке.