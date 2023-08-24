Фадеев заявил, что Россия в 90-е годы оказалась в плену западных псевдонаучных концепций

Они навязывали чуждую идеологию, добавил глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что Россия в 90-е годы оказалась под влиянием западных якобы научных концепций, которые навязывали чуждую идеологию.

На итоговой конференции преподавателей курса "Основы российской государственности" Фадеев отметил, что ценности, которые лежат в основе курса, - это передовой край науки и образования. "И не только в России об этом думают, <...> есть много людей в мире, которые думаю примерно так, как думаем мы. Мы просто оказались в 90-е годы в плену западных специальных экспортных концепций, как будто бы научных, а на самом деле концепций, которые навязывают чуждую идеологию", - сказал он.

Глава СПЧ считает, что разработанный курс - это весьма качественная работа, которая была произведена с нуля. "Впереди - развитие общественных наук, которые базируются на ценностном подходе", - добавил Фадеев.

В конце января президент РФ Владимир Путин поручил Минобрнауки разработать и включить курс "Основы российской государственности" в программы высшего образования, нормативная база для этого была подготовлена ранее, в том числе поправками к Конституции РФ и указом о национальных целях развития России до 2030 года.

Сам курс состоит из пяти разделов, его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы. Таким образом, общая продолжительность курса составит 72 часа.