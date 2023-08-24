24 августа, 10:14

В лесах Подмосковья завершили устройство противопожарных минерализованных полос

Основная работа проводилась трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Устройство противопожарных минерализованных полос, выступающих дополнительным барьером для огня, завершили в лесах Московской области. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Подмосковья.

"Для противопожарного обустройства лесов мы создаем новые и обновляем уже имеющиеся минполосы. Государственное задание 2023 года по устройству противопожарных минерализованных полос выполнено полностью. Пройдено 1,9 тыс. км", - привели в тексте слова зампреда правительства региона Георгия Филимонова.

В пресс-службе пояснили, что минполоса - это дополнительный барьер для огня. Такие профилактические меры позволяют не допустить распространения возгорания на большие площади, либо перехода огня на лесной фонд с полей или земель иных категорий. Основная работа проводилась трактором вокруг хвойных лесосек, вдоль дорог по границе с полосой отвода, вокруг хвойных молодняков и лесных культур. Ширина полосы составляет не менее 1,4 м. 

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