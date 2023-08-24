Синод может передать на рассмотрение комиссии РПЦ вопрос о возможной канонизации Суворова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Синода, видеозапись распространила пресс-служба предстоятеля.

"О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова", - сказал патриарх, оглашая повестку дня заседания Синода.