24 августа, 10:21,
обновлено 24 августа, 10:35

Синод может передать на рассмотрение комиссии РПЦ вопрос о возможной канонизации Суворова

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви обсудит передачу на рассмотрение профильной синодальной комиссии вопроса о возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии Синода, видеозапись распространила пресс-служба предстоятеля.

"О передаче на рассмотрение синодальной комиссии по канонизации святых вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова", - сказал патриарх, оглашая повестку дня заседания Синода. 

Теги:
РоссияКирилл (патриарх)
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