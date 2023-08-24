Путин поручил провести капремонт в спортцентре филиала ЦСКА в Североморске

Президент также поручил Минобороны обеспечить восстановления здания дома офицеров войсковой части 06982

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил правительству, Минобороны, а также губернатору Мурманской области Андрею Чибису обеспечить проведение капитального ремонта спортивного центра филиала ЦСКА в Североморске.

"Правительству Российской Федерации совместно с Министерством обороны Российской Федерации и органами исполнительной власти Мурманской области обеспечить проведение капитального ремонта спортивного центра морской и физической подготовки (Североморск) филиала федерального автономного учреждения Министерства обороны Российской Федерации "Центральный спортивный клуб Армии", - говорится в опубликованном на сайте Кремля списке поручений по итогам совещания по вопросам развития закрытых административно-территориальных образований и населенных пунктов Арктической зоны России, состоявшегося 20 июля, опубликованном на сайте Кремля.

Президент также поручил Министерству обороны обеспечить восстановления здания дома офицеров войсковой части 06982, также располагающейся в Североморске.

Срок исполнения обоих поручений - 15 декабря 2025 года.