В европейской части России зафиксировали первые заморозки

Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области

ТАСС, 24 августа. Первые заморозки зафиксировали минувшей ночью в Костромской и Кировской областях, сообщается на сайте проекта "Метеовести" центра погоды "Фобос".

"В центр Европейской России пришли первые заморозки. Минувшей ночью первые отрицательные температуры зафиксированы на территории Европейской России. Ниже 0 градусов опустилась температура воздуха в Костромской и Кировской областях. Холоднее всего было в городе Шарья Костромской области - там минимум составил минус 1,4 градуса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что близко к нулевой отметке опускалась температура в Пермском крае, Башкирии и Карелии, в Марий Эл, а также в Вологодской, Нижегородской областях. В ближайшие дни вероятность заморозков на территории региона сохранится.

По данным Гидрометцентра РФ, 25 и 26 августа вероятны заморозки в Архангельской области, Удмуртии, Челябинской области, 25 августа - на юге Тюменской области и в центральных районах Якутии.

По данным "Фобоса", последние несколько дней погода в Европейской России портилась и накануне стала совсем осенней, почти везде - от западных границ и до Урала - пошли дожди. До конца недели в зону дождей попадет Западная Сибирь, местами за сутки выльется более 25% месячной нормы. В дальнейшем холодный фронт продолжит пробиваться на восток и к выходным доберется до Енисея. При этом Центральной России скоро предстоит проститься с осенней погодой, в столице к концу недели воздух прогреется до плюс 20 - 22 градусов, а это немного выше нормальных показателей для третьей декады августа.