В Москве 110 человек примут участие в Открытом чемпионате по кибатлетике

Золотые призеры соревнований получат по 1 млн рублей, серебряные - по 500 тыс., бронзовые - по 250 тыс.

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первый Открытый чемпионат по кибатлетике стартовал на ВДНХ в Москве, в состязаниях примут участие 110 человек. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента предпринимательства и инновационного развития.

"В чемпионате примут участие 110 людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) из 15 регионов России, в том числе Москвы, Приморского и Краснодарского края, Белгородской, Амурской, Владимирской, Калужской, Смоленской областей, Республики Татарстан, ЯНАО и других уголков России. Кроме того, в состязаниях посоревнуются представители Индии и Вьетнама. Посмотреть на соревнования может любой желающий, для этого нужна регистрация", - уточнили в пресс-службе.

Как отметил руководитель департамента Алексей Фурсин, чемпионат по кибатлетике на премию мэра Москвы - важная инициатива как с точки зрения демонстрации новейших российских ассистивных устройств и решений, так и с точки зрения привлечения внимания общества к достижениям людей с ограниченными возможностями здоровья, их несгибаемой воле и позитивному настрою, которыми они вдохновляют других.

"Чемпионат станет ярким подтверждением, что люди с ОВЗ нисколько не уступают другим в силе, выносливости и сноровке, ведь человек вне зависимости от состояния здоровья способен побеждать", - цитирует пресс-служба Фурсина.

В пресс-службе напомнили, что в рамках чемпионата в семи номинациях будет разыгран призовой фонд премии мэра Москвы, который составит 12,25 млн рублей для 21 лауреата. Золотые призеры получат по 1 млн рублей, серебряные - по 500 тыс., бронзовые - по 250 тыс.