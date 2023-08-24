Курс основ государственности с 1 сентября станут изучать 80% студентов в РФ

Научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин заявил, что курс построен не на пропаганде, а на обучении системе знаний о том, что такое государство и как оно работает

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый курс "Основы российской государственности" с 1 сентября станут изучать 80% студентов вузов РФ. Об этом сказал журналистам в ходе итоговой конференции преподавателей курса в РАНХиГС научный руководитель проекта "ДНК России" Андрей Полосин.

"80% студентов с 1 сентября будут проходить курс "Основы российской государственности". Подготовка преподавателей для чтения курса основ в течение второго семестра также будет продолжена. Довольно много вузов имеют ведомственное подчинение, и в связи с этим, безусловно, требуется определенная корректировка. В течение сентября-октября-ноября мы эту корректировку вместе с преподавателями профильных вузов проведем и сможем осуществить работу в тех вузах, где сейчас еще подготовка задерживается", - рассказал Полосин.

В качестве большой заслуги преподавателей - разработчиков курса Полосин особо отметил "создание такой модели описания, которая позволяет внедрить ценностный подход".

Как подчеркнул Полосин, курс построен не на пропаганде, а на обучении системе знаний о том, что такое государство, как оно работает, какие отношения и взаимодействие государства с человеком предполагает та нормативно-правовая система, которая выстроена в текущий момент. Главным же вопросом научный руководитель назвал то, в решении какой государственной задачи может принять участие ныне обучающийся студент.

Разработкой курса занимается проект "ДНК России", который реализуется при поддержке Минобрнауки РФ. Как сообщал ранее ТАСС Полосин, вузам на выбор будет предложено не менее трех учебных пособий по курсу. Сам курс состоит из пяти разделов, его аудиторная продолжительность составит 52 часа, следует из проекта концепции курса. Также в рамках курса предусмотрено 20 часов для самостоятельной работы, таким образом, его общая продолжительность составит 72 часа. Обучение преподавателей велось с 11 апреля на базе РАНХиГС. Замминистра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова также отмечала, что курс вводится отдельным модулем и не предусматривает сокращения часов преподавания истории и философии.