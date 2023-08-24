24 августа, 11:10

В библиотеках Подмосковья ко Дню открытых дверей подготовят более 2 тыс. мероприятий

Посетители смогут записаться в кружки и объединения, ознакомиться с книжными новинками, посетить мастер-классы, концерты, литературные встречи, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольным играм

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. День открытых дверей пройдет в библиотеках Московской области 26 августа, для посетителей организуют более 2 тыс. мероприятий. Об этом сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Подмосковья.

"В библиотеках Московской области 26 августа пройдет День открытых дверей. В этот день проведут более 2 тыс. мероприятий для детей и взрослых. Знакомство посетителей с услугами и возможностями библиотек пройдет в творческой атмосфере. <…> Гости смогут записаться в кружки и объединения, ознакомиться с книжными новинками, посетить мастер-классы, концерты, литературные встречи, принять участие в квестах, викторинах, турнирах по шахматам и настольным играм", - говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что, в частности, губернская библиотека приглашает посетителей на квест "Тайна третьей планеты", квизы "О всех мирах, больших и малых" и "Мир Алисы Селезневой", мастер-классы "Шахматные созвездия" и "Космический театр". 

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