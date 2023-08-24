В Москве заявили о стремлении столицы к концепции "15-минутного города"

Согласно этой концепции, социальные объекты в городе должны находиться не более чем в 15 минутах ходьбы от жилых домов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Социальные объекты в Москве должны находиться не более чем в 15 минутах ходьбы от жилых домов. Об этом заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"Одна из наших задач - это комплексное развитие территории, поэтому так или иначе мы возвращаемся к концепции "15-минутного города". Еще в советское время были разработаны правила, согласно которым вблизи жилья должны быть построены школы, детские сады, поликлиники и спортивные объекты", - сказала Пятова на конференции "Мегаполис в развитии. Сотрудничество горожан, властей и застройщиков" в рамках Московского урбанистического форума - 2023.

Она добавила, что мэр Москвы Сергей Собянин ставит в приоритет для города сбалансированную застройку. Например, размещение в жилых кварталах коммерческих площадей или бизнес-центров позволяет снижать дефицит рабочих мест и сокращать маятниковую миграцию внутри города.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером МУФ-2023.