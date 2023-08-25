"Строй-Герой 2023": фестиваль, где встречаются лучшие

Мастера профессии
Конкурсы мастерства имеют многовековую историю. Однако если поначалу лучшие профессионалы не выдавали свои секреты и старались сберечь в тайне собственные технологии и разработки, то сегодня мероприятия, подобные "Строй-Герою", существенно преобразились. Теперь это площадка не только для обмена опытом, знакомства с современными практиками и новыми технологиями, но и для демонстрации профессионального мастерства и выявления лучших специалистов в своей области.
В прошлом году "Газстройпром" провел первый фестиваль "Строй-Герой 2022" в Новом Уренгое. Символично, что основы новой традиции были заложены в "газовой столице" России. В мероприятии приняли участие люди, на которых держится нефтегазовое строительство: инженеры, геодезисты, монтажники, сварщики, водители, мастера, прорабы и другие профессионалы. В производственных и сервисных компаниях "Газстройпрома" работает около 100 тысяч человек, и масштаб деятельности позволяет без труда организовать представительные соревнования.
По итогам первого фестиваля призы получило более 100 человек из 20 организаций - лучшие представители строительного комплекса "Газпрома". Помимо ценных подарков, они заслужили право защитить честь концерна на II Международном строительном чемпионате, который прошел в Казани. А многие сразу запланировали участие в "Строй-Герое 2023", ведь высокое звание лучшего необходимо подтверждать, продолжая развиваться в профессии.
Новый Уренгой – Томск
Новый Уренгой передал эстафету проведения фестиваля Томску.
"Почему Томск? Потому что площадка достаточно обширная, объемная, она позволяет на площади Инженерно-технического центра разместить все номинации, участников, гостей, судей, участников деловой программы, коучей, спикеров, весь коллектив полуторатысячный, который нас посетит", - сказал председатель организационного комитета фестиваля Егор Хорошун.
То, что на фестиваль в 2023 году соберется больше гостей и участников, стало ясно уже на этапе предварительного отбора. Подать заявку на "Строй-Герой 2023" могли все желающие, работающие в подрядных и сервисных компаниях "Газстройпрома". И отбор был строгим: например, в ООО "ГСП-2" на первый этап пришло более 1200 человек. Экспертный совет отобрал 250 конкурсантов, а после непростого внутреннего испытания в команду "ГСП-2" вошел всего 51 человек. Та же ситуация была и в других компаниях, которые прислали на "Строй-Герой" своих представителей.
Всего в 2023 году на фестиваль приехали около 1500 человек, представители 34 дочерних и подрядных организаций, задействованных на объектах строительства ПАО "Газпром". Примерно треть из них приняли участие в соревнованиях, а остальные обеспечили им горячую поддержку: на трибунах царил действительно командный дух.
"По сравнению с предыдущим фестивалем, он вырос в два раза по количеству участников. Расширен и усилен деловой программой, связанной с бережливым производством, охраной труда, сварочным производством и другими направлениями, по которым проходят конкурсы на нашем фестивале", - отметил Егор Хорошун.
Быстрее, выше, точнее
Все гости собрались в первый день фестиваля на торжественной церемонии открытия, где перед ними выступили представители руководства "Газпрома", его дочерних структур, а также глава "Газстройпрома" Николай Ткаченко. Он подчеркнул огромное значение, которое "Строй-Герой" имеет для всей отрасли: "Мы постоянно идем вперед, стараемся развиваться, и в этом году поставили перед собой новую планку. Мы позвали не только участников профессиональных конкурсов, но и лучших представителей компаний: кадровый блок, финансистов, специалистов по охране труда - всех тех, с кем мы вместе делаем одно общее дело. Мы постарались сделать так, чтобы у каждого участника была возможность узнать что-то новое, поделиться с коллегами".
За этим последовали три дня соревнований, условия которых были максимально приближены к реальным. Так, электрики устраняли аварии, строительные бригады возводили стены, сварщики варили трубы. На полигоне, который после нескольких дождливых дней стал настоящей полосой препятствий, соревновались машинисты, управляющие строительной техникой, и водители. Задания были самыми разными, в том числе бульдозеры "играли в футбол", а экскаваторщики разрезали ковшом арбуз.
Чтобы все были в равном положении, условия конкурсов держали в тайне до последнего момента, не раскрывая никаких деталей, а вся техника и инструменты, которые использовали конкурсанты, были совершенно одинаковыми. В таких условиях только профессионализм и личное мастерство обеспечивали уверенную победу. А в командных номинациях залогом успеха были слаженная работа и большой опыт всех членов команды.
Параллельно шла деловая программа, которая включала обучение, мастер-классы, интерактивные мероприятия, стратегические сессии. В них приняли участие молодые специалисты, представители HR- и IT-подразделений, профессионалы в области контроля качества, топ-менеджеры и другие.
"Вы все - уже победители"
Жюри, в которое вошли опытные представители участвующих организаций, объявило победителей в 20 индивидуальных и 7 командных номинациях на торжественной церемонии закрытия 19 августа. Никаких предварительных итогов заранее не оглашали. И если в некоторых номинациях чемпионы определились уже в ходе соревнований, то для части конкурсантов интрига сохранялась до последнего. Тем важнее для победителей было услышать свои имена на финальном мероприятии, где присутствовали все команды.
Те, кто набрали максимальное количество зачетных баллов, получили дипломы и ценные подарки, а также право поучаствовать в III Международном строительном чемпионате (12+), который пройдет в октябре 2023 года в Санкт-Петербурге.
"Когда мы начинали „Строй-Герой“, мы рассчитывали, что это будет просто конкурс профессионального мастерства. Сейчас он превратился в полноценный форум всероссийского уровня. Очень рады видеть, что состав его участников расширяется, и мы здесь - одна большая семья „Газпрома“! Спасибо вам! Вы все - уже победители, потому что делаете одно большое и очень важное для страны дело", - сказал на церемонии закрытия Николай Ткаченко. А флаг фестиваля торжественно передали представителям оргкомитета, чтобы снова поднять его в 2024 году.