"Строй-Герой 2023": фестиваль, где встречаются лучшие

С 15 по 19 августа в Томске проходил фестиваль "Строй-Герой 2023" - конкурс профессионального мастерства работников нефтегазового строительства, который проводила компания "Газстройпром". Мероприятие собрало около 1500 участников, по итогам соревнований жюри определило победителей в 27 индивидуальных и командных номинациях. О том, зачем компания проводит этот конкурс, кто принимал в нем участие и как прошел фестиваль в этом году - в материале ТАСС

Мастера профессии

Конкурсы мастерства имеют многовековую историю. Однако если поначалу лучшие профессионалы не выдавали свои секреты и старались сберечь в тайне собственные технологии и разработки, то сегодня мероприятия, подобные "Строй-Герою", существенно преобразились. Теперь это площадка не только для обмена опытом, знакомства с современными практиками и новыми технологиями, но и для демонстрации профессионального мастерства и выявления лучших специалистов в своей области.

В прошлом году "Газстройпром" провел первый фестиваль "Строй-Герой 2022" в Новом Уренгое. Символично, что основы новой традиции были заложены в "газовой столице" России. В мероприятии приняли участие люди, на которых держится нефтегазовое строительство: инженеры, геодезисты, монтажники, сварщики, водители, мастера, прорабы и другие профессионалы. В производственных и сервисных компаниях "Газстройпрома" работает около 100 тысяч человек, и масштаб деятельности позволяет без труда организовать представительные соревнования.

По итогам первого фестиваля призы получило более 100 человек из 20 организаций - лучшие представители строительного комплекса "Газпрома". Помимо ценных подарков, они заслужили право защитить честь концерна на II Международном строительном чемпионате, который прошел в Казани. А многие сразу запланировали участие в "Строй-Герое 2023", ведь высокое звание лучшего необходимо подтверждать, продолжая развиваться в профессии.

Новый Уренгой – Томск

© АО "Газстройпром"

Новый Уренгой передал эстафету проведения фестиваля Томску.

"Почему Томск? Потому что площадка достаточно обширная, объемная, она позволяет на площади Инженерно-технического центра разместить все номинации, участников, гостей, судей, участников деловой программы, коучей, спикеров, весь коллектив полуторатысячный, который нас посетит", - сказал председатель организационного комитета фестиваля Егор Хорошун.

То, что на фестиваль в 2023 году соберется больше гостей и участников, стало ясно уже на этапе предварительного отбора. Подать заявку на "Строй-Герой 2023" могли все желающие, работающие в подрядных и сервисных компаниях "Газстройпрома". И отбор был строгим: например, в ООО "ГСП-2" на первый этап пришло более 1200 человек. Экспертный совет отобрал 250 конкурсантов, а после непростого внутреннего испытания в команду "ГСП-2" вошел всего 51 человек. Та же ситуация была и в других компаниях, которые прислали на "Строй-Герой" своих представителей.

© АО "Газстройпром"

Всего в 2023 году на фестиваль приехали около 1500 человек, представители 34 дочерних и подрядных организаций, задействованных на объектах строительства ПАО "Газпром". Примерно треть из них приняли участие в соревнованиях, а остальные обеспечили им горячую поддержку: на трибунах царил действительно командный дух.

"По сравнению с предыдущим фестивалем, он вырос в два раза по количеству участников. Расширен и усилен деловой программой, связанной с бережливым производством, охраной труда, сварочным производством и другими направлениями, по которым проходят конкурсы на нашем фестивале", - отметил Егор Хорошун.

Быстрее, выше, точнее

© АО "Газстройпром"

Все гости собрались в первый день фестиваля на торжественной церемонии открытия, где перед ними выступили представители руководства "Газпрома", его дочерних структур, а также глава "Газстройпрома" Николай Ткаченко. Он подчеркнул огромное значение, которое "Строй-Герой" имеет для всей отрасли: "Мы постоянно идем вперед, стараемся развиваться, и в этом году поставили перед собой новую планку. Мы позвали не только участников профессиональных конкурсов, но и лучших представителей компаний: кадровый блок, финансистов, специалистов по охране труда - всех тех, с кем мы вместе делаем одно общее дело. Мы постарались сделать так, чтобы у каждого участника была возможность узнать что-то новое, поделиться с коллегами".

1/7 © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром"

За этим последовали три дня соревнований, условия которых были максимально приближены к реальным. Так, электрики устраняли аварии, строительные бригады возводили стены, сварщики варили трубы. На полигоне, который после нескольких дождливых дней стал настоящей полосой препятствий, соревновались машинисты, управляющие строительной техникой, и водители. Задания были самыми разными, в том числе бульдозеры "играли в футбол", а экскаваторщики разрезали ковшом арбуз.

Чтобы все были в равном положении, условия конкурсов держали в тайне до последнего момента, не раскрывая никаких деталей, а вся техника и инструменты, которые использовали конкурсанты, были совершенно одинаковыми. В таких условиях только профессионализм и личное мастерство обеспечивали уверенную победу. А в командных номинациях залогом успеха были слаженная работа и большой опыт всех членов команды.

Параллельно шла деловая программа, которая включала обучение, мастер-классы, интерактивные мероприятия, стратегические сессии. В них приняли участие молодые специалисты, представители HR- и IT-подразделений, профессионалы в области контроля качества, топ-менеджеры и другие.

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"Вы все - уже победители"

Жюри, в которое вошли опытные представители участвующих организаций, объявило победителей в 20 индивидуальных и 7 командных номинациях на торжественной церемонии закрытия 19 августа. Никаких предварительных итогов заранее не оглашали. И если в некоторых номинациях чемпионы определились уже в ходе соревнований, то для части конкурсантов интрига сохранялась до последнего. Тем важнее для победителей было услышать свои имена на финальном мероприятии, где присутствовали все команды.

1/8 © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром" © АО "Газстройпром"

Те, кто набрали максимальное количество зачетных баллов, получили дипломы и ценные подарки, а также право поучаствовать в III Международном строительном чемпионате (12+), который пройдет в октябре 2023 года в Санкт-Петербурге.

"Когда мы начинали „Строй-Герой“, мы рассчитывали, что это будет просто конкурс профессионального мастерства. Сейчас он превратился в полноценный форум всероссийского уровня. Очень рады видеть, что состав его участников расширяется, и мы здесь - одна большая семья „Газпрома“! Спасибо вам! Вы все - уже победители, потому что делаете одно большое и очень важное для страны дело", - сказал на церемонии закрытия Николай Ткаченко. А флаг фестиваля торжественно передали представителям оргкомитета, чтобы снова поднять его в 2024 году.