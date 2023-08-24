Подъездную автодорогу к станции Кокошкино в Новой Москве начнут строить в 2023 году

Общая протяженность дороги составит около 3 км

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Строительство новой автомобильной дороги, которая обеспечит подъезд к станции Кокошкино Киевского направления Московской железной дороги (МЖД) и будущего МЦД-4, планируется начать в этом году. Об этом сообщил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

"Завершились работы по проектированию дороги, которая подойдет к станции Кокошкино со стороны 1-й Октябрьской улицы. Она протянется от Зайцевского шоссе в районе улицы Горького, обогнув дачный поселок Кокошкино с запада и вдоль железной дороги, а также дойдет до южной окраины поселка в районе Сентябрьской улицы", - сказал Бочкарев, чьи слова приводит пресс-служба стройкомплекса правительства Москвы.

Заммэра уточнил, что общая протяженность дороги составит около 3 км. Как отметил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин, запуск дороги обеспечит доступность остановочного пункта и удобный выезд на Зайцевское шоссе из близлежащих жилых районов. "На сегодня проект уже прошел экспертизу. Этой осенью планируем начать строительство", - уточнил глава столичного ведомства.

Жидкин подчеркнул, что проектом предусмотрены реконструкция существующих улиц, строительство новой дороги, наземных пешеходных переходов и ливневой канализации. На этапе строительно-монтажных работ дорожники также установят наружное освещение. Дорогу оборудуют светофорами и автоматической системой управления дорожным движением. После окончания основных работ будет выполнено благоустройство прилегающей территории.

Работы по проектированию улицы районного значения к железнодорожной станции Кокошкино выполнило ООО "Проектный институт "Владимиравтодорпроект". Государственный заказчик - ГКУ города Москвы "Москворечье".

Всего с момента присоединения к столице новых территорий в ТиНАО построено более 350 км автомобильных дорог. Согласно адресной инвестиционной программе города Москвы, до конца 2024 года здесь планируется ввести в эксплуатацию еще 70 км.