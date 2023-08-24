Собянин сообщил об открытии взрослой поликлиники после капремонта в Даниловском районе

Медпомощь в учреждении получают почти 30 тыс. горожан

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Взрослая поликлиника открылась в Даниловском районе Москвы после капитального ремонта, там полностью заменили медицинское оборудование. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

"В Даниловском районе столицы после капитального ремонта открыли взрослую поликлинику, где медпомощь получают почти 30 тысяч горожан", - написал Собянин.

По его словам, здание на Павловской улице обновили по новому московскому стандарту. Самые посещаемые врачи теперь принимают на нижних этажах, а кабинеты специалистов и функциональной диагностики по одному профилю находятся рядом.

Кроме того, в поликлинике полностью заменили медицинское оборудование. Для посетителей обустроили комфортные зоны ожидания, для медиков - комнаты отдыха, добавил мэр.

"Также благоустроили территорию рядом: проложили удобные дорожки, установили новое освещение и скамейки. В осенний и весенний периоды высадим деревья и кустарники", - отметил Собянин.