Собянин представил на МУФ основные направления развития столицы

Мэр Москвы рассказал о планах строительства новых линий и станций метро, МЦД и о завершении формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье, представил основные направления развития столицы.

"Проект "Москва" - это про то, как сделать наш город самым крутым, самым лучшим городом мира. Несмотря на огромное количество сложностей, проблем, кризисов, которые мы проходим все вместе со страной, мы побеждаем, мы проходим эти проблемы и становимся еще сильнее. Наша сегодняшняя задача - это продолжать свое лидерство, и, конечно, работать на победу", - сказал Собянин.

В ходе выступления мэр рассказал о планах строительства новых линий и станций метро, Московских центральных диаметров (МЦД), о завершении формирования нового транспортного каркаса столичной агломерации.

Собянин отметил, что Московская агломерация - одна из крупнейших в мире, поэтому проект развития города включает в себя реализацию масштабных программ. Это, по словам мэра, создание качественной городской среды, развитие образования, здравоохранения, культуры, спорта, системы социальной защиты москвичей, программа реновации жилья и промзон, цифровая трансформация.