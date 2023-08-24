Власти Москвы заключат еще 29 договоров с инвесторами на строительство соцобъектов

В рамках договоров планируется построить 23 школы, 32 детских сада, а также 4 поликлиники

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Москомстройинвест ведет работу по оформлению еще 29 договоров с инвесторами на строительство 59 социальных объектов. Об этом сообщила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

"В настоящее время специалисты комитета ведут работу по оформлению договоров на строительство 59 социальных объектов на 29 945 мест. <…> На этом мы, естественно, останавливаться не будем. Работа по заключению новых договоров ведется нами постоянно и, разумеется, будет продолжена", - сказала Пятова на конференции "Мегаполис в развитии. Сотрудничество горожан, властей и застройщиков" в рамках деловой программы Московского урбанистического форума.

Она добавила, что в рамках договоров планируется построить 23 школы на 19 990 мест, 32 детских сада на 8 125 мест, а также четыре поликлиники на 1 830 посещений в смену.

Система договоров с инвесторами на строительство муниципальных социальных объектов была утверждена в феврале 2021 года. С этого момента и по сегодняшний день Москомстройинвестом заключено 112 договоров, предусматривающих строительство 207 социальных объектов - школ, детсадов, поликлиник - на 80 990 мест. Договоры заключены с ПИК, А101, "Гранель", "РГ-Девелопмент", "Самолет", "Страна девелопмент", Capital Group, ASTERUS, Sezar Group, "Донстрой", "Инград", МИЦ и другими.

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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