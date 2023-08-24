Синод РПЦ рассмотрит создание Патриаршей гуманитарной миссии в Новороссии

По сведениям Русской православной церкви на 22 августа, синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности собрал 393,5 млн рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви рассмотрит вопрос об учреждении Патриаршей гуманитарной миссии в Новороссии. Об этом сообщил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на открытии заседания Синода в Санкт-Петербурге, видеозапись распространила пресс-служба предстоятеля.

"О помощи, оказываемой епархиям Донбасса и сопредельным территориям, находящимся в зоне конфликта. Об учреждении Патриаршей гуманитарной миссии в Новороссии", - сказал патриарх, оглашая повестку дня заседания Синода.

По данным РПЦ на 22 августа, синодальный отдел Московского патриархата по благотворительности собрал 393,5 млн рублей для помощи беженцам и пострадавшим в зоне конфликта, свыше 358,4 млн рублей уже направлено на помощь нуждающимся. Также в России церковь собрала, закупила и передала более 3 080 тонн гуманитарной помощи беженцам и пострадавшим мирным жителям, из них более 1 990 тонн было направлено в Бердянскую, Горловскую, Донецкую, Запорожскую, Луганскую, Новокаховскую, Северодонецкую, Харьковскую и Херсонскую епархии.