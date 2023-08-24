Москвичам предложили стать волонтерами-координаторами в проекте "Город открытий"

В частности, наставники будут сопровождать школьников в возрасте от 13 до 17 лет в путешествии по главным туристическим объектам Москвы и координировать познавательные программы на площадках

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жителям столицы предлагают присоединиться к образовательному туристическому проекту "Город открытий" в качестве волонтеров-координаторов. Им предстоит сопровождать группы школьников со всей страны, проводить деловые игры и помогать детям в изучении достопримечательностей Москвы, посещать с ними офисы технологических компаний и инновационных стартапов, предприятия и технопарки, вузы и культурные площадки города, сообщила заммэра Наталья Сергунина.

"Приглашаем к участию в программе москвичей от 18 до 35 лет. Большое значение имеет опыт работы с детьми - например, вожатым или воспитателем. На конкурсной основе эксперты отберут около 100 волонтеров. Они приступят к своим обязанностям уже в октябре", - сказала Сергунина, чьи слова привела ТАСС пресс-служба комитета по туризму Москвы.

Так, подать заявку можно до середины сентября на странице ресурсного центра "Мосволонтер". После заполнения заявки кандидаты пройдут собеседование. Специалисты определят уровень их компетенций. В частности, нужно знать основы волонтерской деятельности, ориентироваться в городских проектах и уметь интересно рассказать о достопримечательностях столицы.

"Финалистов пригласят на онлайн-занятия, которые включают семь направлений. Среди них методология образовательного туризма, профессии будущего, сценарии и задания по каждому из восьми маршрутов: "Цифровые технологии и телекоммуникации", "Креативные индустрии", "Транспорт и космос", "Урбанистика", "Биотехнологии и биомедицина", "Энергетика", "Экология" и "Гуманитарные технологии", - добавили в пресс-службе.

После прохождения тестирования кандидаты примут участие в очном брифинге. Лучших пригласят в команду волонтеров "Города открытий", они встретят первые группы уже в дни осенних школьных каникул. Наставники будут сопровождать школьников в возрасте от 13 до 17 лет в путешествии по главным туристическим объектам Москвы, координировать познавательные программы на площадках, проводить развивающие игры и дебаты, знакомить детей с азами волонтерства. Кроме них, в составе каждой группы будут присутствовать родители или педагоги.