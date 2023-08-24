В Ивановской области введут единовременную выплату в 10 тыс. рублей для всех педагогов

Губернатор региона Станислав Воскресенский также сообщил, что установят выплату в 30 тыс. рублей за каждого ребенка, победившего в олимпиадах и конкурсах, которые организует Министерство просвещения

ТАСС, 24 августа. Список получателей к новому учебному году единовременной денежной выплаты в 10 тыс. рублей расширят на всех педагогов Ивановской области и сделают ее ежегодной. В регионе будут введены и другие меры поддержки преподавателей, в том числе на 3 тыс. рублей увеличат доплату за классное руководство, сообщил губернатор Станислав Воскресенский в ходе августовской областной педагогической конференции.

"Считаю это очень важным. Если мы делаем эту выплату, то предлагаю ее сделать ежегодной. А второе: в таком же положении - педагоги колледжей, детских садов, педагоги в дополнительном образовании. Если мы выплату устанавливаем, то чтоб она распространялась и на эти категории педагогов тоже", - приводит пресс-служба правительства области слова губернатора.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе, данную меру поддержки введут уже в 2023 году. Кроме этого, как прозвучало на конференции, увеличат с 10 до 50 число учителей, которые награждаются званием "Почетный работник образования Ивановской области", для них введут единоразовую выплату в 30 тыс. рублей.

Отмечается, что новые меры поддержки коснутся и педагогов-наставников. "Многие наши педагоги-наставники добиваются того, что дети побеждают во Всероссийской олимпиаде школьников. У нас есть сейчас меры поощрения для педагогов-наставников победителей и призеров олимпиады, но предлагаю увеличить выплаты с 50 до 100 тыс. рублей таким педагогам", - сказал глава региона, добавив, что также будет установлена выплата в 30 тыс. рублей за каждого ребенка, победившего в других олимпиадах и конкурсах, которые организует Министерство просвещения РФ.

Воскресенский подытожил, что с 5 до 8 тыс. рублей будут увеличены выплаты и за классное руководство.

Ранее партия "Единая Россия" предложила ввести выплату в 10 тыс. рублей учителям школ к началу нового учебного года.