Собянин: в Москве сформировали новый транспортный каркас

По словам мэра, в столице было построено огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Новый транспортный каркас сформирован в Москве, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в ходе участия в деловой сессии Московского урбанистического форума, который проходит в Зарядье.

"Москва - крупнейший транспортный узел. Через него проходит большая часть потоков: железнодорожных, авиационных, автомобильных. И неся огромную нагрузку как мегаполис, мы еще и выполняем функцию центрального транспорта узла страны. И от нашего развития, от развития транспорта в Москве, зависит жизнь не только каждого москвича, каждый день, но и во многом вся логистика нашей страны", - сказал Собянин.

"Несколько лет тому назад мы поставили задачу создать новый транспортный каркас нашего города. Задача, по своим масштабам, немыслимая, непреодолимая, нерешаемая, но мы поставили эту задачу и решили ее. В Москве создан новый дорожный каркас", - подчеркнул мэр.

Он отметил, что в столице было построено огромное количество дорог, новых объектов пассажирской транспортной инфраструктуры.

"Мы построили МЦК, мы построили центральные диаметры, соединив пригородные сообщения. Из 10 пригородных сообщений - 8 уже соединили в диаметры, 4-й диаметр откроется уже скоро в течение нескольких недель. <...> Результат этой гигантской огромной работы - создание нового транспортного каркаса, состоящего из наземной части, подземной и железнодорожной. Такие проекты никому в мире за такие короткие сроки не удавалось реализовать", - добавил Собянин.

Центр высокотехнологичной промышленности

Мэр добавил, что Москва по динамике развития экономики города в два раза опережает средний уровень развития других регионов, инвестиции за предыдущие годы в столице выросли в два раза.

"Динамика развития экономики нашего города в 2 раза опережает средний уровень развития других регионов. Инвестиции выросли в 2 раза за предыдущие годы. Это означает, что у нас есть огромный потенциал дальнейшего движения вперед. И речь идет не о сырье, не о каком-то одном направлении, а обо всех направлениях развития Москвы. Это высокие технологии, наука, образование, культура, туризм, промышленность и так далее", - сказал Собянин.

Он отметил, что в условиях санкций суверенитет нашей страны во многом зависит от технологического суверенитета. "За 5 лет рост производства обрабатывающей промышленности Москвы составил 2 раза - это огромная динамика", - сообщил мэр.

Также он заявил, что развитие технологического суверенитета способствует улучшению разнообразных технологий. "Помимо того, что мы создаем действующие направления, поддерживаем их, мы определили и одни из главных векторов развития технологий Москвы - это фармацевтический кластер, это электромобилестроение, это фотоника, микроэлектроника, квантовые технологии будущего, которое уже рядом", - заявил мэр.