На фестивале народов Среднего Урала создадут около 30 национальных подворий

Заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин сообщил, что гости смогут принять участие в мастер-классах по художественной лепке из глины, сибирской росписи и художественной обработке бересты

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Фестиваль День народов Среднего Урала, который пройдет в парке "Таганская Слобода" в Екатеринбурге 27 августа, представит 26 национальных подворий, где в различных формах будут продемонстрированы культура, быт, гастрономия и традиции населяющих Свердловскую область народов. Об этом сообщил на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра культуры региона Роман Дорохин.

"В парке разместится в этом году 26 подворий, на которых будут представлены предметы быта разных народов, костюмы, национальная кухня, традиционные народные игры и забавы. На Уральском подворье гости смогут принять участие в показательных мастер-классах по художественной лепке из глины, сибирской росписи, художественной обработке бересты, ткачеству поясов и изготовлению текстильных одежд", - сказал Дорохин.

Председатель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов "Татары Урала" Суфия Таминдарова отметила, что на площадках фестиваля пройдут разные интерактивные мероприятия. "Вьетнамцы выставят своих традиционных драконов, символизирующих праздник и богатство, азербайджанцы выстроят Девичью башню, которая является символом Баку (признана объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО - прим. ТАСС), чуваши, марийцы, удмурты представят национальную культуру и быт, народные игры. Казахи будут угощать кониной, узбеки будут созывать гостей и приветствовать их духовыми непривычными для глаз уральцев инструментами - карнаем и сурнаем. Киргизы соорудят качели, армяне удивят нас своей гастрономией под руководством известного шеф-повара, у корейцев будет Корейский дом - они будут встречать гостей традиционными барабанами, на татарском подворье будет <…> фотозона - можно будет примерить национальные костюмы", - рассказала она.

Праздник посвящен 300-летию Екатеринбурга, которое отмечается в этом году.

Свердловская область является одним из самых многонациональных регионов России, на территории которого проживают представители 160 народностей.