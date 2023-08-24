В Северной Осетии всех 11-классников обеспечили новыми госучебниками по истории России

На эти цели в регионе потратили свыше 3 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 24 августа. /ТАСС/. Власти Северной Осетии обеспечили новыми учебниками по истории всех 11-классников республики, на эти цели в регионе потратили более 3 млн рублей, сообщили в пресс-службе Минобрнауки республики.

"В 2023 году для всех школ Республики Северная Осетия-Алания были закуплены 345 194 экземпляра учебников на сумму 250 243 686,55 рублей. Из них 3 937 экземпляров на сумму 3 332 353,75 рублей - новые госучебники по истории России для 11-х классов, которыми будут обеспечены 100% обучающихся", - говорится в сообщении.

В новом учебнике по истории, который является единым государственным пособием для всех школ, полностью переработан и переписан раздел, который посвящен событиям 1970-х, 1980-х, 1990-х и 2000-х годов, а также добавлен раздел, включающий специальную военную операцию на Украине.

В содержание впервые будут включены QR-коды, с помощью которых ученики смогут получать доступ к различным архивам, библиотекам и фильмам государственных порталов.