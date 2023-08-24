В ООН сообщили о 2 млн детей, вынужденных покинуть Судан из-за конфликта

Более 1,7 млн из них перемещаются внутри страны, 470 тыс. спасаются от насилия в соседних странах

ЖЕНЕВА, 24 августа. /ТАСС/. Не менее 2 млн детей были вынуждены покинуть свои дома вследствие вспыхнувшего 15 апреля в Судане конфликта. Более 470 тыс. из них спасаются от насилия в соседних странах, сообщил в Женеве Детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

"По меньшей мере 2 млн детей были вынуждены покинуть свои дома с тех пор, как конфликт в Судане разразился четыре месяца назад. В среднем каждый час свои дома покидают более 700 детей", - говорится в сообщении. "По оценкам [фонда], более 1,7 млн детей стали перемещенными лицами в пределах границ Судана, более 470 тыс. пересекли границы с соседними странами", - отметили в ЮНИСЕФ.

По данным организации, в настоящее время около 14 млн юных суданцев "остро нуждаются в гуманитарной поддержке". Дети "ежедневно сталкиваются с многочисленными угрозами" в условиях, когда помимо Дарфура и Хартума бои распространились на другие районы, в том числе на Южный и Западный Кордофан.

В ЮНИСЕФ обратили внимание на усилившийся риск распространения холеры, лихорадки денге и чикунгуньи в Судане в сезон дождей. Более 9,4 млн суданских детей не имеют доступа к безопасной питьевой воде, а 3,4 млн детей в возрасте до 5 лет "подвергаются высокому риску диарейных заболеваний и холеры". "Насилие по-прежнему препятствует предоставлению услуг в сфере здравоохранения и питания, подвергая риску миллионы детей. В Хартуме, регионах Дарфур и Кордофан полностью функционируют менее трети медицинских учреждений", - отмечается в сообщении.

Почти 700 тыс. детей, страдающих от острого недоедания, "подвергаются высокому риску не выжить без лечения", 1,7 млн младенцев "рискуют пропустить жизненно важные прививки, а целое поколение детей, вероятно, не сможет получить образование". Детский фонд ООН призвал стороны конфликта в Судане "отдать приоритет безопасности и благополучию детей, обеспечить их защиту и сделать возможным беспрепятственный гуманитарный доступ в пострадавшие районы".