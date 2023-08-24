В Южной Осетии представили памятную монету, выпущенную к 15-летию признания страны Россией

Председатель правительства республики Константин Джуссоев выразил благодарность всем, кто стоял у истоков становления государственности Южной Осетии

ЦХИНВАЛ, 24 августа. /ТАСС/. Национальный банк Республики Южная Осетия презентовал памятную серебряную монету, выпущенную к 15-летию признания независимости республики Россией. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства закавказской республики.

Председатель правительства Константин Джуссоев, принявший участие в презентации монеты, отметил значимость признания независимости Южной Осетии Россией и большой вклад Нацбанка как финансового института в решение задач государственной политики, а также популяризацию истории и культуры республики.

"Для нас 26 августа является знаковым днем, одним из главных праздников нашего государства. Свобода и суверенитет дались нашему народу ценой больших потерь, жертв и разрушений. Мы прошли трудный и тяжелый путь, но мы достойно выдержали все испытания и отстояли право на то, чтобы жить и трудиться на своей земле, самостоятельно решать свою судьбу, развивать национальную экономику, культуру, язык и традиции", - привела слова премьера его пресс-служба.

Джуссоев выразил благодарность всем, кто стоял у истоков становления государственности Южной Осетии, а также России за судьбоносные для республики решения. "Памятная монета, выпущенная Национальным банком к 15-й к годовщине признания Южной Осетии Россией - один из способов увековечения знакового для нас исторического события. Я хотел бы выразить слова благодарности коллективу Национального банка Республики Южная Осетия во главе с Жанной Николаевной Джиоевой за ответственный и добросовестный труд, за эффективное решение поставленных задач, в том числе касающихся популяризации истории республики, и пожелать дальнейших успехов", - подчеркнул премьер.

В пресс-службе уточнили, что это уже 30 памятная монета выпущенная Нацбанком республики. Над ее созданием в том числе работали и ученые республики, на нем изображены Московский Кремль и здание администрации президента Южной Осетии. Монета серебряная, номиналом 25 зарин, изготовлена акционерным обществом "Гознак", с которым Национальный банк Южной Осетии сотрудничает более 10 лет.

В ходе презентации от имени президента Южной Осетии глава правительства вручил руководителю офиса по продвижению продуктов акционерного общества "Гознак" Олегу Сырченкова орден Дружбы.