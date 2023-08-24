На МКАД выполнили почти 60% запланированных работ по замене асфальта

Самыми крупными стали участки на 73-81, 90-93 и 7-14 километрах внутренней стороны МКАД

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты Комплекса городского хозяйства (КГХ) выполнили почти 60% работ по замене асфальтового покрытия на МКАД. Об этом сообщил ТАСС заммэра Москвы Петр Бирюков.

"Содержанию столичных дорог в нормативном состоянии уделяется особое внимание. Ежегодно с наступлением устойчивых круглосуточных положительных температур воздуха стартуют мероприятия по обновлению асфальтобетонного покрытия. В этом году проводим ремонт 38 участков МКАД общей площадью 1,7 млн кв. м", - сказал Бирюков.

Заммэра уточнил, что асфальт уже заменили на 20 участках общей площадью 1 млн кв. м. Самыми крупными стали участки на 73-81, 90-93 и 7-14 километрах внутренней стороны МКАД.

"Интенсивное движение и резкие перепады температуры в осенне-зимний период оказывают повышенную нагрузку на дорожное полотно, что приводит к образованию колейности. Поэтому дорожные службы регулярно проверяют состояние покрытия, следят за истечением гарантийного срока и своевременно производят замену. Работы проводятся преимущественно в ночное время, когда ниже трафик, с частичным ограничением движения", - пояснил Бирюков.

Глава КГХ отметил, что всего в этом году на крупных магистралях, улицах, во внутриквартальных и дворовых проездах обновят более 23 млн кв. м асфальтобетонных покрытий.