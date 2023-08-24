Мишустин: РФ продолжит помогать Армении в повышении качества преподавания русского языка

Как заявил российский премьер-министр, Москва и Ереван активно работают в гуманитарной сфере

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие Армении в повышении качества преподавания русского языка в республике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский премьер подчеркнул, что Москва и Ереван активно работают в гуманитарной сфере, большой интерес традиционно фиксируется к получению российского высшего образования.

"Более 5 тыс. армянских студентов учатся сегодня в институтах и университетах России. Здесь мы продолжим оказывать содействие в повышении качества преподавания русского языка в Армении", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным подробно обсуждались все эти вопросы, в том числе и строительство новых школ.

"Мы также рады тому, что регулярно в России проходят стажировку преподаватели русского языка из Армении, до конца года мы также поставим около 50 тыс. учебников - мы об этом как раз с вами говорили, вы с президентом об этом говорили - для всех школ в республике", - сказал Мишустин.