24 августа, 12:45

Мишустин: РФ продолжит помогать Армении в повышении качества преподавания русского языка

Как заявил российский премьер-министр, Москва и Ереван активно работают в гуманитарной сфере

ЦАХКАДЗОР /Армения/, 24 августа. /ТАСС/. Россия продолжит оказывать содействие Армении в повышении качества преподавания русского языка в республике, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Российский премьер подчеркнул, что Москва и Ереван активно работают в гуманитарной сфере, большой интерес традиционно фиксируется к получению российского высшего образования.

"Более 5 тыс. армянских студентов учатся сегодня в институтах и университетах России. Здесь мы продолжим оказывать содействие в повышении качества преподавания русского языка в Армении", - сказал Мишустин.

Он напомнил, что на встрече Пашиняна с президентом России Владимиром Путиным подробно обсуждались все эти вопросы, в том числе и строительство новых школ.

"Мы также рады тому, что регулярно в России проходят стажировку преподаватели русского языка из Армении, до конца года мы также поставим около 50 тыс. учебников - мы об этом как раз с вами говорили, вы с президентом об этом говорили - для всех школ в республике", - сказал Мишустин. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичМишустин, Михаил ВладимировичАрменияРоссияПашинян, Никол Воваевич
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация