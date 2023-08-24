ФНПР предложила изменить расчет выплат по нетрудоспособности и в связи с материнством

По мнению профсоюзов, текущая методика отрицательно влияет на социально-экономическое положение наемных работников

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Профсоюзы предлагают при расчете пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством учитывать размеры заработной платы за последний год вместо двух лет. Об этом сообщается на сайте Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР).

"ФНПР обратилась к председателю Фонда пенсионного и социального страхования РФ Сергею Чиркову с предложением вернуться к расчету пособий по временной нетрудоспособности и в связи с материнством за последний год уплаты страховых взносов, чтобы повысить социальную защищенность трудящихся", - говорится в сообщении.

Профсоюзы считают, что текущая методика отрицательно влияет на социально-экономическое положение наемных работников, включая беременных женщин и тех, кто ухаживает за ребенком. Это не способствует решению демографической задачи в стране. ФНПР предлагает провести открытые обсуждения и консультации со всеми сторонами социального партнерства и широкой общественностью, чтобы выработать приемлемое решение.

Уточняется, что сейчас пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам являются единственными видами пособий, которые учитывают размеры заработной платы за последние два года. Остальные виды выплат, включая социально-страховые, рассчитываются за период не более одного года.

"По данным Федеральной службы государственной статистики, среднемесячная заработная плата в стране ежегодно растет в номинальном выражении. Однако действующий порядок расчета пособий не отражает фактически утраченный заработок работника. Вместо этого используется расчетный показатель, который не соответствует реальным потерям заработка по его величине и покупательной способности", - пояснили профсоюзы.

В ФНПР отметили, что методика исчисления пособий из среднего заработка за два календарных года позиционировалась как временная норма оптимизации расходов и обеспечения сбалансированности бюджета Фонда социального страхования РФ. Проект основных характеристик бюджета Социального фонда России на 2024 год подтвердил тенденцию к стабильности системы на плановый период 2025 и 2026 годов.