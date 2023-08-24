Чекунков сообщил о росте туристического потока на Дальний Восток на 37% в первом полугодии

Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики также отметил, что за указанный период регион посетили 2,66 млн туристов

ХАБАРОВСК, 24 августа. /ТАСС/. Турпоток на Дальний Восток в первом полугодии вырос на 37%, сообщил министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков на II Всероссийском туристическом форуме "Открой Дальний восток" в Хабаровске.

"Спрос на путешествия по Дальнему Востоку растет. С января по июнь 2023 года турпоток вырос на 37%", - сказал Чекунков. За указанный период Дальневосточный федеральный округ (ДФО) посетили 2,66 млн туристов.

Министр также отметил, что в Хабаровском крае, где проходит форум, есть множество достопримечательностей, которые привлекают туристов. "Сегодня форум проходит на <...> родине китов и самолетов. Шантарские острова - ровесники египетских пирамид, петроглифы Сикачи-Аляна, великая река Амур, эти и многие другие достопримечательности являются мощными магнитами, которые привлекают в край и российских, и зарубежных туристов. Сюда ежегодно прибывает около 800 тыс. путешественников, но пока эта цифра не отражает реальный потенциал даже только одного Хабаровского края", - сказал Чекунков.

Он добавил, что среди субъектов ДФО по итогам первого полугодия Хабаровский край переместился с четвертого на второе место по количеству гостей.

II Всероссийский туристический форум "Открой Дальний восток" проходит в Хабаровске с 23 по 26 августа. В рамках деловой части представители федеральных и региональных органов власти, туроператоры, рестораторы и отельеры обсуждают значимые для индустрии путешествий и гостеприимства вопросы.