Реконструкцию трамвайной сети Пятигорска начнут в 2024 году

Также на Ставрополье готовят заявку на замену трамваев в курортном городе

СТАВРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Власти намерены начать реконструкцию трамвайной сети города-курорта Пятигорска на Ставрополье в 2024 году. Регион также готовит заявку на замену трамваев в курортном городе, сообщили журналистам в управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края.

"Готовим такой документ, направим его на рассмотрение правительства РФ до конца декабря 2023 года. Поддержку Минтранса мы уже получили. Наша заявка позволит заменить в ближайшие два года 30-50% трамваев в Пятигорске. <…> С 2024 года планируем также начать реконструкцию контактной сети Пятигорска, чтобы привести в нормативное состояние трамвайную сеть города", - цитирует управление главу краевого Минтранспорта Евгения Штепу.

Регулярное движение трамваев в Пятигорске началось осенью 1903 года. Сейчас подвижной состав включает в себя несколько десятков вагонов, самые новые из которых были выпущены более 20 лет назад. Пятигорский трамвай является единственной трамвайной системой в регионе.

При поддержке федерального бюджета на Ставрополье намерены также развить сеть автобусного сообщения. Регион получил для обновления пассажирского транспортного парка 1 млрд рублей на закупку 204 автобусов. Из них 160 автобусов малого класса поступят в отдаленные сельские территории, что поможет восстановить 52 ранее закрытых маршрута.