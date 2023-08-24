Путин пообщался в Кремле с экипажем танка "Алеша"

Танка Т-80 ранее в одиночку разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин побеседовал в Кремле с экипажем танка Т-80 "Алеша" Вооруженных сил России, который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Накануне глава государства уже встречался с этими военнослужащими во время мероприятия по случаю 80-летия победы Красной армии в Курской битве. Торжество прошло в самой Курской области, где во время Великой Отечественной войны шли ожесточенные бои. Бойцы получили из рук президента звезды Героев России.

Ранее в социальных сетях появились кадры боя, в ходе которого экипаж российского танка Т-80 в одиночку поразил несколько единиц техники ВСУ, предпринявших атаку на запорожском направлении. В Минобороны РФ рассказали, что экипаж "Алеши" под командованием старшего лейтенанта Расима Баксикова попал под массированный артиллерийский обстрел, механик-водитель получил ранение. Командир экипажа эвакуировал раненого из боевой машины и оказал ему первую помощь. Передав механика-водителя в передовую медицинскую группу, Баксиков решил занять его место в бою.

Лейтенант Александр Леваков, оценив обстановку, принял решение заменить раненого члена экипажа, занял рабочее место командира танка и выдвинулся в направлении позиций нашего мотострелкового полка для оказания поддержки обороняющимся. На подходе к одному из населенных пунктов лейтенант Леваков обнаружил находившихся в одной из ближайших лесополос восемь единиц техники противника, в том числе два танка.

Баксиков вступил в бой с превосходящими силами противника. "Благодаря умелому управлению боевой машиной и грамотному использованию условий местности для скрытного перемещения выход на огневой рубеж российского танка стал для противника неожиданностью. Находясь на месте механика-водителя, Расим Баксиков умело маневрировал на поле боя и руководил работой экипажа. Лейтенант Александр Леваков, находясь на месте командира, оперативно и грамотно передавал целеуказание наводчику и руководил огнем танка", - рассказали в военном ведомстве.

Экипаж уничтожил два танка Т-72Б противника, один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом. Когда в боевой машине закончился боекомплект, командир экипажа Расим Баксиков принял решение отправиться на перезарядку, а к месту ведения боя был направлен другой танк. Произведя три выстрела по выдвигающейся пехоте, второй танк ВС России получил повреждение от вражеского артиллерийского огня. Понимая, что экипажу подбитой боевой машины требуется незамедлительная помощь, Баксиков совместно со своим экипажем решил эвакуировать поврежденный танк с линии боевого соприкосновения. Буксировка танка была осуществлена под непрекращающимся обстрелом противника. Благодаря решительным действиям военнослужащих, экипаж подбитого танка был спасен. Всего в ходе боя потери противника, кроме уничтоженной техники, составили более 100 боевиков убитыми и ранеными.