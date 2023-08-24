Число африканских студентов в РФ увеличилось за год более чем на 10%

Как сообщили в российском Минобрнауки, наибольший интерес у них вызывают специальности, необходимые для развития жизненно важных отраслей на континенте

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Более 34,3 тыс. студентов из стран Африки сейчас учатся в российских вузах, что на 4,3 тыс. больше, чем годом ранее. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

"С ростом прямых межвузовских международных связей в российских университетах становится все больше студентов из стран Африки. Сегодня их число превышает 34,3 тыс., это на 4,3 тыс. больше, чем годом ранее", - говорится в сообщении.

По данным министерства, наибольший интерес у африканских студентов вызывают специальности, необходимые для развития жизненно важных отраслей на континенте, в том числе инженерно-технические.

Одним из наиболее популярных университетов среди африканских абитуриентов, которые выбрали инженерные направления, стал Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет (СПбГЭТУ) "ЛЭТИ". "Сейчас в нем обучается 120 ребят из 23 стран Африки, а в приемную кампанию 2023 года в "ЛЭТИ" подали документы более 130 человек, зачислены 28, финальные цифры будут озвучены в начале сентября", - добавили в министерстве.

Еще один популярный вуз среди африканцев, по данным министерства, Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, где обучается 276 студентов из 36 стран Африки. В этом году в СПбПУ подано более 340 заявлений, принято 59 ребят. Наиболее востребованы специальности среди африканских абитуриентов: Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли, Институт энергетики и Институт компьютерных наук и технологий.