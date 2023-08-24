Путин считает, что защита Отечества заложена в генетическом коде россиян

Президент добавил, что "Курская дуга связана с самым большим за всю историю войн"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Готовность защищать свою Родину заложена в генетическом коде россиян. Таким мнением поделился президент РФ Владимир Путин в беседе с экипажем танка Т-80 "Алеша", который разгромил колонну бронетехники Вооруженных сил Украины на запорожском направлении.

Накануне бойцы получили из рук главы государства звезды Героев России во время мероприятия к 80-летию победы в Курской битве. Торжество состоялось в поселке Поныри, где проходила часть сражений. "Место знаковое. Все-таки Курская дуга связана с самым большим за всю историю войн и тем более за историю Великой Отечественной войны танковым сражением. Мне кажется, очень символично, что именно на этом месте, месте, где наши деды, прадеды сражались, вам были вручены медали Героев России", - отметил Путин на встрече в Кремле.

Президенту в ответ рассказали, что у одного из бойцов экипажа дедушка участвовал в Курской битве. "Правда? Дед участвовал? Здорово! Вот это и есть связь поколений, это и есть наш генетический код - защита Отечества. Здорово, очень здорово", - отреагировал Путин.