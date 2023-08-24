Около 40 издательств представят продукцию на яблочно-книжном фестивале в Коломне

Мероприятие пройдет 2 и 3 сентября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Международный яблочно-книжный фестиваль пройдет в городском округе Коломна 2 и 3 сентября, свою продукцию на маркете представят около 40 издательств. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщила куратор фестиваля, арт-директор музейно-творческого кластера "Коломенский посад" Екатерина Ойнас.

"Мы ожидаем семейную аудиторию, семейную публику. Книжный маркет в этом году объединит порядка 40 издательств - это и взрослые издательства, и детские. Нам приятно, что несмотря на то, что в этом году наш фестиваль совпадает с Московской международной книжной ярмаркой, все-таки наши любимые издательства приезжают и в Коломну, и с большим удовольствием везут книжные новинки и уже полюбившиеся издания", - сказала Ойнас.

По ее словам, фестиваль будет развернут в главных исторических местах города - сквере им. Зайцева, сквере им. Гагарина и на других площадках. На мероприятии организуют экскурсии, камерные спектакли и мастер-классы. "Откроется фестиваль на главной сцене в сквере им. Зайцева очень красивым музыкальным представлением композитора Павла Карманова. Мы ожидаем, что это даст старт нашему фестивальному дню, действительно очень насыщенному и наполненному. <…> Новшеством станет то, что наши писатели будут не только, скажем так, пассивно рассказывать и наши зрители будут слушателями, но и при желании можно будет присоединиться к писательским мастер-классам", - подчеркнула Ойнас.

Начальник управления продвижения культуры, туризма и организации досуга в парках культуры и отдыха министерства культуры и туризма Московской области Анастасия Савченко подчеркнула, что фестиваль пройдет при поддержке регионального правительства и областного министерства культуры и туризма.

"Мы рады всех пригласить на большой фестиваль в Московской области. Это действительно для Московской области очень яркое событие, завершающее мероприятие всей нашей большой программы "Лето в Подмосковье". Это очень важно для всей культурной программы, но и, конечно, Коломна и сейчас для туристов, которые приезжают, является лидером по посещению. За полгода Коломну посетили уже более 1 млн туристов, и мы ожидаем большой поток до конца этого года", - добавила Савченко.

По данным пресс-службы министерства культуры и туризма региона, фестиваль проходит с 2011 года. В этот раз гостей ждет книжный маркет с широким выбором новинок и бестселлеров, лучшие детские издательства и программа мероприятий для детей, встречи с писателями в литературной студии, спектакли и перформансы в городской среде, концерты на сцене, в скверах и на набережной, фестивальная кухня и "городской обед", фермерский рынок.