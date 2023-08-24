Судно Sukru Okan покинуло украинский порт Измаил в направлении Румынии

Сухогруз ранее был досмотрен российскими военными

АНКАРА, 24 августа. /ТАСС/. Судно Sukru Okan, досмотренное 13 августа российскими военными, покинуло украинский порт Измаил и вышло в акваторию Черного моря.

Как свидетельствуют данные онлайн-сервисов мониторинга передвижения судов, сухогруз движется в румынский порт Констанца. Туда он должен прибыть через девять часов. В Измаиле Sukru Okan находилось с 20 августа. В профиле судна указано, что его осадка на данный момент составляет 3,7 м при максимальной 5,4.

В Минобороны РФ сообщили, что 13 августа экипаж корабля "Василий Быков" ВМФ РФ принудительно остановил в Черном море сухогруз Sukru Okan под флагом Палау, следовавший в украинский порт Измаил. В оборонном ведомстве сообщили, что в ходе досмотра работа инспекционной группы осуществлялась профессионально и в соответствии с требованиями международных документов. Досмотр проводился "на предмет проверки наличия запрещенных грузов".

Как заявил телеканалу CNN представитель компании-судовладельца, по итогам досмотра капитан сухогруза подписал бумагу о том, что судну не было причинено "никакого ущерба и повреждений", никакой груз изъят не был.

Судно принадлежит турецкому владельцу. Власти Турции в связи с инцидентом с проверкой сухогруза "указали на необходимость избегать подобных инициатив, способных усилить напряженность в Черном море".