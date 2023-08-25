В Абхазии на перевале Пыв открыли памятник советским воинам, погибшим в битве за Кавказ

По словам почетного консула республики в Приволжском федеральном округе Владимира Литвинчука, это первое мероприятие в рамках российского проекта по подготовке к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне

СУХУМ, 24 августа. /ТАСС/. Памятник советским воинам, павшим 80 лет назад в битве за Кавказ во время Великой Отечественной войны, торжественно открыли на перевале Пыв на высоте более 2 тыс. м над уровнем моря, сообщает корреспондент ТАСС с церемонии.

9 октября 2023 года исполняется 80 лет со дня победы в битве за Кавказ - одной из наиболее затяжных и кровопролитных кампаний Великой Отечественной войны. Открытие памятника на перевале Пыв состоялось в рамках историко-военно-патриотического проекта "Кавказский фронт" культурного фонда "Платформа", посвященного 80-летию победы в битве за Кавказ.

По словам инициатора реконструкции памятника, почетного консула Абхазии в Приволжском федеральном округе Владимира Литвинчука, открытие памятника на перевале Пыв - первое мероприятие в рамках российского проекта по подготовке к 80-летию Победы советского народа в Великой Отечественной войне. "Абхазия одна из первых заявляет о себе в этом проекте", - сказал он. По его словам, в дальнейшем предстоит провести такие мероприятия на Марухском, Санчарском и Клухорском перевалах.

Министр обороны Абхазии Владимир Ануа, выступая на церемонии, назвал открытие памятника историческим событием. "Защитники Кавказа ценой собственной жизни сумели оказать достойное сопротивление превосходящим силам агрессора. Мы никогда не забудем, что на алтарь Победы сложили свои головы лучшие сыны и дочери Абхазии", - сказал министр. Министр культуры Абхазии Даур Кове отметил, что подобные мероприятия очень важны, поскольку сегодня в мире прослеживается тенденция, когда пытаются переписать историю. "Самое главное в этих мероприятиях - сохранить историческую память. Это был подвиг Советского народа, частью которого были мы все. Тот подвиг, который был совершен, ни в коем случае забывать нельзя и нужно передавать из поколения в поколение", - подчеркнул Кове.

Послание потомкам

В рамках торжественного открытия памятника заложена капсула времени с посланием потомкам на двух языках - абхазском и русском. Ее планируют открыть через 20 лет, к 100-летнему юбилею битвы за Кавказ.

Битва за Кавказ - крупная оборонительно-наступательная операция советских войск на территории Кавказа и Закавказья. Она длилась с 25 июля 1942 года по 9 октября 1943 года и проходила в два этапа: с 25 июля по 31 декабря 1942 года велось наступление немцев, которым удалось захватить часть территорий, с 31 декабря 1942 года по 9 октября 1943 года советские войска начали контрнаступление, отвоевали территории и вынудили немецкие войска отступить.

В Великой Отечественной войне участвовали более 55 тыс. человек из Абхазии, более 17,5 тыс. из них погибли. 22 уроженца Абхазии удостоились звания Герой Советского Союза.