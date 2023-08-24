Изменения в ОГЭ-2024 предполагаются только по русскому языку и литературе

Опубликованы проекты демонстрационных вариантов экзамена

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Федеральный институт педагогических измерений (ФИПИ) опубликовал проекты демонстрационных вариантов Основного государственного экзамена (ОГЭ) для девятиклассников в 2024 году, изменения ожидаются только в ОГЭ по русскому языку и литературе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Рособрнадзора.

"Изменения произошли в ОГЭ по русскому языку. В контрольно-измерительные материалы (КИМ) включены четыре новых задания с кратким ответом, скорректированы критерии оценивания развернутых ответов. В ОГЭ по литературе уточнена система оценивания выполнения ряда заданий, максимальный первичный балл за работу изменен с 42 до 37 баллов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что корректировка системы оценивания призвана повысить дифференцирующую способность конкретных заданий и экзаменационной работы в целом. "Все изменения, в том числе включение в КИМ новых заданий, направлены на усиление деятельностной составляющей экзаменационных моделей: применения умений и навыков анализа различной информации, решения практических задач, развернутого объяснения, аргументации", - пояснили в Рособрнадзоре.

В ведомстве добавили, что КИМ ОГЭ по математике, информатике, биологии, физике, химии, истории, географии, обществознанию и иностранным языкам в 2024 году, согласно проектам, не изменятся.