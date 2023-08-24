ВлГУ обучит китайских студентов технологиям анализа больших данных и работе с детьми

Всего университет реализует с вузами Китая семь совместных образовательных проектов

ТАСС, 24 августа. Владимирский государственный университет (ВлГУ) и Лучжоуский профессионально-технический институт запускают совместные образовательные проекты, по которым преподаватели владимирского вуза отправятся в Китай для обучения студентов технологиям анализа больших данных и работе с детьми дошкольного возраста. Первые студенты приступят к обучению в сентябре 2024 года, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"ВлГУ заключил соглашение о сотрудничестве с Лучжоуским профессионально-техническим институтом (Китай). Вместе мы будем готовить специалистов по направлениям "Технологии анализа больших данных и защиты информации" и "Дошкольное образование". Студенты из КНР сначала будут учиться в китайском институте, а затем в ВлГУ", - сообщили в вузе.

В рамках нового международного образовательного проекта преподаватели ВлГУ в сентябре 2024 года отправятся в Китай, чтобы обучать студентов Лучжоуского профессионально-технического института по этим направлениям. Затем участники проекта приедут во Владимирскую область и продолжат обучение в ВлГУ.

Как пояснили в пресс-службе, в течение 2023 года будут проведены профориентационные мероприятия среди потенциальных абитуриентов.

Всего на данный момент ВлГУ реализует с вузами Китая семь совместных образовательных проектов.