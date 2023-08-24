В Москве ежегодно реализуют около 300 цифровых проектов для умного города

Руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко также сообщил о создании платформы Mos.Hub, которая позволяет реализовывать любые программистские проекты, в том числе на данных и сервисах Москвы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Власти Москвы каждый год реализуют порядка 300 проектов в сфере цифровизации, которые призваны стать частью платформенных решений для развития умного города. Об этом сообщил руководитель департамента информационных технологий столицы Эдуард Лысенко на сессии "На пути к умному городу. Цифровая трансформация мегаполисов" Московского урбанистического форума (МУФ).

"Каждый год мы реализуем примерно 300 проектов, которые длятся, которые начинаются и заканчиваются, которые развиваются абсолютно точно по эджайлу, исходя из того, что от нас требует конкретный контекст времени. Но при этом все в целом с точки зрения стратегии и архитектуры должны быть взаимоувязаны в некое платформенное решение", - сказал он.

Лысенко пояснил, что подобный подход означает не только технологическое переиспользование компонентов, централизацию данных, управление ими, но и создание экосистемы единых подходов, методологий и инструментов управления. "Это, на мой взгляд, самое больше достижение последних лет", - отметил руководитель департамента.

"Мы должны идти дальше и создавать максимально открытую, но защищенную среду не только для тех, кто внутри занимается тем, что называлось раньше автоматизацией, а нынче цифровизацией, но и для тех, кто готов поучаствовать снаружи. В этом смысле мы создали еще одну платформу, открыли ее на ЦИПР (конференция "Цифровая индустрия промышленной России" - прим. ТАСС) в этом году, она называется Mos.Hub", - добавил он.

По словам Лысенко, это платформа для любых разработчиков из России с полной авторизацией, разными сервисами защиты, проверки и другими, которая позволяет реализовывать любые программистские проекты, в том числе на данных и сервисах Москвы. "Мы считаем, что такой подход нам позволит расширить число участников - такой краудсорсинг IT - в реализации подхода нашего умного города", - заметил он.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

ТАСС выступает генеральным информационным партнером МУФ-2023.