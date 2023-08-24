В Петербурге в школах будут использовать методики "Сириуса" для переподготовки учителей

Вице-губернатор города Ирина Потехина сообщила, что на конкурсной основе планируется отобрать минимум три школы, которые со второго полугодия начнут заниматься повышением квалификации педагогов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Несколько школ Петербурга войдут в совместный проект правительства города и образовательного центра "Сириус" по профессиональной переподготовке педагогов. Об этом сообщила журналистам вице-губернатор города Ирина Потехина.

"Постоянная переподготовка педагогов - вопрос номер один сегодня, поэтому мы говорим о том, что, с одной стороны, будем проектировать и строить [межрегиональный центр повышения квалификации педагогов] "Сириус-Зеркальный", а с другой стороны, мы уже сейчас отберем несколько школ, на базе которых можно будет проводить переподготовку педагогов", - рассказала она после городского педагогического совета.

По словам вице-губернатора, на конкурсной основе планируется отобрать минимум три школы, которые со второго полугодия начнут заниматься повышением квалификации педагогов. В рамках проекта будет выстроено постоянное взаимодействие со специалистами центра "Сириус", которые будут оказывать методическую и консультативную помощь.

"В "Сириусе" очень хорошие стандарты, они продвинулись по многим направлениям. Но самое главное - там хорошая подготовка технических специалистов, что для нас очень важно, потому что наш город - промышленный", - сказал во время городского педагогического совета губернатор Александр Беглов.