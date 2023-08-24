Власти Москвы рассказали о приоритетах в формировании городского бюджета

Руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева отметила, что более 50% программных расходов Москвы - социальные

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Бюджет Москвы в первую очередь направлен на удовлетворение интересов и потребностей населения города и бизнеса. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития города Мария Багреева на сессии "Мастер-план будущего. Гибкость изменений" Московского урбанистического форума.

"Более 50% программных расходов Москвы - социальные. Еще около 38% приходится на расходы, связанные с развитием городской инфраструктуры: транспортной, жилищной, в том числе в рамках программы реновации, социальной и другой. Важно учитывать, что при планировании развития города - создания транспортной инфраструктуры, социальных объектов, общественных пространств - во все эти решения закладываются не просто фактические потребности, развитие идет в опережающем режиме", - сказала Багреева.

Она отметила, что социальные интересы закреплены на нормативном уровне. Городом утверждены специальные градостроительные нормативы, которые устанавливают, сколько новых мест в детских садах, школах и поликлиниках должно появиться в связи со строительством жилой недвижимости. Застройщики жилья в обязательном порядке заключают с городом договоры, согласно которым обязуются либо самостоятельно строить детские сады, школы и поликлиники, либо выплатить городу компенсацию для создания городом необходимой инфраструктуры в рамках Адресной инвестиционной программы.

По словам министра, вторым важным элементом защиты общественных интересов является программа стимулирования создания мест приложения труда, направленная на децентрализацию рабочих мест в городе. По ее условиям, застройщик получает значительные льготы по плате за изменение вида разрешенного использования земельного участка, на котором возводит жилые дома, если дополнительно инвестирует в создание новых рабочих мест в "спальных" районах: промышленные и административные объекты, объекты науки и образования, здравоохранения и социального обеспечения, спорта и культуры, общественного питания, торгово-развлекательные центры, гостиницы, логистические и иные объекты.

О форуме

Московский урбанфорум открылся в городе 1 августа. Четыре большие площадки - Гостиный двор, ЦВЗ "Манеж", парк "Зарядье" и "Лужники" - будут работать в столице до 10 сентября. Наряду с деловой программой в рамках форума проходит открытый фестиваль Urban Fest c лекциями, концертами, выставками и мастер-классами.

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