В Казахстане заявили о нехватке учителей с русским языком обучения

Директор Педагогического института при Международном университете Астана Жанна Ахмадиева считает, что проблема связана с тем, что абитуриенты не идут в русскоязычные отделения педагогических вузов республики

АСТАНА, 24 августа. /ТАСС/. Нехватка педагогических кадров с русским языком обучения наблюдается в Казахстане. Об этом заявила директор Педагогического института при Международном университете Астана Жанна Ахмадиева на республиканском совещании работников образования.

"Не секрет, что неравномерное распределение педагогических кадров идет по всей республике. Наблюдается нехватка кадров с русским языком обучения", - цитирует Ахмадиеву агентство Казинформ.

По ее оценке, проблема связана с тем, что абитуриенты не идут в русскоязычные отделения педагогических вузов республики. Директор в качестве примера сообщила, что к ним в институт из 38 абитуриентов, поступивших на специальную образовательную программу "Химия", лишь двое поступило с русским языком обучения.

"Это в результате вызывает дефицит кадров, старение педагогических кадров, которые ведут уроки на русском языке", - отметила Ахмадиева. По ее данным, только в столице Казахстана Астане к 2026 году будет не хватать около 7,5 тыс. учителей, ведущих обучение на русском языке.

Ранее генеральный консул РФ в Алма-Ате Евгений Бобров заявил ТАСС, что в Казахстане отмечается спад использования и изучения русского языка из-за сокращение русского населения до 15,2% и направленности Минобразования страны на изменение государственной программы обучения с опорой на казахский язык.

По оценке Боброва, сокращаются факультеты педагогических институтов, занимающихся подготовкой специалистов по русскому языку, что приводит к ограничению кадрового потенциала и общая нехватка преподавательского состава по этим предметам доходит до 20 тыс. человек.