В Чечне в 64 сельских школах откроются центры "Точка роста"

Главный специалист министерства образования и науки региона Мая Махмаева сообщила, что в центрах школьники смогут осваивать естественно-научные предметы, заниматься информатикой и обществознанием

ГРОЗНЫЙ, 24 августа. /ТАСС/. Центры "Точка роста" к началу учебного года откроют в 64 сельских школах Чечни, в том числе в горных районах. Об этом ТАСС сообщила главный специалист министерства образования и науки региона Мая Махмаева.

"В настоящее время в регионе работают 273 такие площадки, 1 сентября мы откроем еще 64. В центрах школьники смогут осваивать естественно-научные предметы, заниматься информатикой и обществознанием. Создание таких объектов даст возможность детям получать качественное общее образование в условиях, отвечающих современным требованиям, независимо от места их проживания", - отметила собеседница ТАСС.

По ее словам, все площадки оформляются в едином стилистическом решении. "Идет поставка оборудования на новые объекты. Оснащаются всем необходимым лаборатории по физике, экологии, химии, физиологии, нейротехнологии, биологии. Центры создаются в рамках нацпроекта "Образование", - добавила она.

Кроме того, к началу учебного года в регионе планируется ввести в эксплуатацию 25 общеобразовательных учреждений, которые позволят разгрузить существующие школы.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 года по 2024 год. Его общий бюджет по стране составит 784,5 млрд рублей. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.