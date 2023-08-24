На Крымском мосту намерены увеличить число пунктов досмотра для пропускной способности

Директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны министерства транспорта Алексей Крошнев сообщил, что на мосту уже работают 20 пунктов досмотра

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 августа. /ТАСС/. Количество пунктов досмотра на Крымском мосту увеличат со стороны Керчи и Тамани для расширения пропускной способности. Об этом ТАСС сообщил директор Северо-Кавказского филиала управления ведомственной охраны министерства транспорта РФ Алексей Крошнев перед торжественным вручением наград сотрудникам, посвященному 20-летию со дня основания Северо-Кавказского филиала "УВО Минтранса России" в Ростове-на-Дону.

"На Крымском мосту введен первый уровень безопасности. Сейчас там работает порядка 20 пунктов досмотра. Также с Крымской стороны и со стороны Тамани будет увеличение пунктов досмотра для того, чтобы уменьшить время досмотра, увеличить количество сразу находящихся на досмотре транспортных средств", - сказал Крошнев, не уточнив число новых пунктов досмотра.

В ночь на 17 июля два украинских надводных беспилотника повредили дорожное полотно на мосту. Погибли двое взрослых, несовершеннолетняя девушка получила ранения. В настоящее время автодвижение через мост осуществляется в реверсивном режиме. Двустороннее движение по одной стороне моста планируется запустить 15 сентября, по второй - к 1 ноября. Транспортный поток переориентирован на Керченскую паромную переправу и сухопутный коридор через новые регионы РФ.

Первая атака на мост была 8 октября 2022 года, тогда был подорван грузовик, обрушились два пролета моста. Три человека погибли.