МЧС распространило экстренное предупреждение о тумане в Москве до утра 25 августа

Ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Главное управление МЧС России распространило экстренное предупреждение о тумане в Москве с ухудшением видимости до 200-700 метров до утра пятницы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичного главка ведомства.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 21:00 24 августа до 08:00 часов 25 августа местами по Москве ожидается туман с ухудшением видимости до 200-700 метров", - сказали в пресс-службе.

В МЧС добавили, что в связи с непогодой водителям лучше значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих машин. Также стоит избегать внезапных маневров - обгонов, перестроений и опережений.

Ранее в Москве был объявлен желтый уровень погодой опасности. Он, согласно колористической шкале метеопредупреждений, является средним и означает, что погода потенциально опасна.