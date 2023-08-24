В Новгороде при начислении единовременной выплаты не будут учитывать доход участника СВО

В пресс-службе облдумы сообщили, что на эти цели в бюджете региона выделили 21 млн рублей

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Доход участника спецоперации не будет учитываться при начислении единовременной денежной выплаты (ЕДВ) в Новгородской области, при этом сам участник СВО будет учитываться в составе семьи. Такое решение приняли депутаты Новгородской областной думы на первом заседании осенней сессии, они также приняли несклько законопроектов, расширяющих пакет действующих в регионе мер поддержки участников СВО, сообщает пресс-служба облдумы.

"Доход участника СВО не будет учитываться при начислении ЕДВ, при этом сам участник СВО учитывается в составе семьи. Эта норма позволит увеличить количество получателей данной меры поддержки. На эти цели в бюджете региона предусмотрен 21 млн рублей", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, документом установлена мера социальной поддержки семей участников СВО, находящихся в трудной жизненной ситуации. Один раз в год таким семьям предоставляется единовременная денежная выплата в размере величины прожиточного минимума в расчете на душу населения, действующего на территории Новгородской области на момент обращения заявителя. В настоящее время это порядка 14 тыс. рублей.

Также внесены изменения в закон, наделяющий правом на горячее бесплатное питание в школе детей участников спецоперации. В настоящее время данной мерой соцподдержки пользуется 441 обучающийся. Теперь она распространяется и на детей погибших при выполнении задач спецоперации военнослужащих, а также детей участников СВО, ставших инвалидами I группы в результате участия в специальной военной операции.

Кроме того, областной закон, который дает право на бесплатное получение земли на территории Новгородской области, дополнен новой категорией получателей такой меры поддержки. Это участники спецоперации, удостоенные звания Героя Российской Федерации или награжденные орденами Российской Федерации за заслуги, проявленные в ходе участия в специальной военной операции, и являющиеся ветеранами боевых действий, а также члены их семей.