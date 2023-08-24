24 августа, 15:50

СМИ: в Нарве сменят названия улиц имени советских воинов вопреки решению горсовета

Речь идет об улицах имени Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача

ВИЛЬНЮС, 24 августа. /ТАСС/. Власти Эстонии переименуют несколько улиц Нарвы, носящих имена советских воинов, несмотря на несогласие городского собрания. Об этом сообщил портал гостелерадио ERR.

"Решение Нарвского горсобрания не менять названия улиц Алексея Юханова, Арсентия Бастракова, Игоря Графова и Михаила Горбача не повлияло на позицию государства. Данные топонимы будут изменены", - приводятся в сообщении слова министра по делам регионов Мадиса Калласа.

Адресованное муниципалитету постановление с требованием о переименовании министр подписал 4 августа. До 21 августа включительно было предусмотрено проведение согласований и обмен мнениями. Согласно плану центральных властей, улицы должны получить новые имена 1 сентября.

Русские составляют более 80% населения Нарвы. 

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Эстония
© Информационное агентство ТАСС
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