Синод РПЦ возобновил процедуру подготовки возможной канонизации Суворова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о возобновления процесса подготовки возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Канонизация - это прерогатива Архиерейского собора. Канонизации предшествует большой подготовительный период. Постановление сегодняшнее говорит о передаче вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в синодальную комиссию по канонизации. То есть возобновляется каноническая процедура, принятая в РПЦ", - сказал Владимир Легойда.