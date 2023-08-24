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Синод РПЦ возобновил процедуру подготовки возможной канонизации Суворова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Священный синод Русской православной церкви (РПЦ) принял решение о возобновления процесса подготовки возможной канонизации генералиссимуса Александра Суворова. Об этом сообщил журналистам по итогам заседания Синода глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

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"Канонизация - это прерогатива Архиерейского собора. Канонизации предшествует большой подготовительный период. Постановление сегодняшнее говорит о передаче вопроса о возможной канонизации Александра Васильевича Суворова в синодальную комиссию по канонизации. То есть возобновляется каноническая процедура, принятая в РПЦ", - сказал Владимир Легойда. 

Теги:
РоссияЛегойда, Владимир Романович
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