Путин: в жизни Пригожина были ошибки, но он также и добивался результатов для общего дела

По словам президента, основатель ЧВК "Вагнер" был человеком сложной судьбы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был человеком сложной судьбы и совершил в жизни некоторые серьезные ошибки, но при этом он добивался и нужных результатов для общего дела, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - поделился воспоминаниями глава государства.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.