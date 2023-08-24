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обновлено 24 августа, 16:37
Крушение самолета Пригожина в Тверской области

Путин: в жизни Пригожина были ошибки, но он также и добивался результатов для общего дела

По словам президента, основатель ЧВК "Вагнер" был человеком сложной судьбы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин был человеком сложной судьбы и совершил в жизни некоторые серьезные ошибки, но при этом он добивался и нужных результатов для общего дела, отметил президент РФ Владимир Путин на встрече с врио главы ДНР Денисом Пушилиным.

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"Пригожина я знал очень давно, с начала 1990-х годов. Это был человек сложной судьбы. И ошибки у него были серьезные в жизни, и добивался он результатов нужных - и для себя, и тогда, когда я его просил об этом, для общего дела, как вот в эти последние месяцы", - поделился воспоминаниями глава государства.

Бизнес-джет Embraer, летевший из Москвы в Санкт-Петербург, разбился в среду вечером в Тверской области. По предварительным данным, на борту были 10 человек, все они погибли. В списке пассажиров, как сообщили в Росавиации, значился Пригожин. По факту крушения возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. 

Теги:
Путин, Владимир ВладимировичРоссияКрушение самолета Пригожина в Тверской области
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