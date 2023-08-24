Иерусалимский патриарх "решительно осудил" обвинительный приговор митрополиту УПЦ Ионафану

Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III "с большой скорбью" прочитал послание Патриарха Московского и всея Руси

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Предстоятель Иерусалимской православной церкви патриарх Феофил III осудил приговор в отношении митрополита Тульчинского и Брацлавского Ионафана на Украине и "с большой скорбью" прочитал послание Патриарха Московского и всея Руси Кирилла об этом событии. Об этом сообщила служба коммуникации отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата.

Митрополит канонической Украинской православной церкви (УПЦ) Ионафан (Елецких) 7 августа был приговорен к пяти годам тюрьмы. Его осудили по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: за действия, направленные на насильственное изменение или свержение конституционного строя, за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, за нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, а также за оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии против Украины.

"Этот приговор мы решительно осуждаем", - привели в ОВЦС ответ патриарха Феофила на послание патриарха Кирилла с сообщением о решении суда. Там добавили, что предстоятель Иерусалимской православной церкви "с большой скорбью" прочитал послание Патриарха Московского и всея Руси.

9 августа патриарх Кирилл обратился к предстоятелям поместных православных церквей, ряду религиозных деятелей и представителей международных организаций с посланиями, в которых сообщил о преследовании Ионафана. Предстоятель РПЦ отметил, что пожилой и тяжело больной архиерей, широко известный в православном мире церковный композитор "приговорен к пяти годам лишения свободы с конфискацией имущества по абсурдным обвинениям".