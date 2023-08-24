Росрыболовство поручило ВНИРО провести мониторинг в районе сброса воды с АЭС "Фукусима-1"

В ведомстве отметили, что сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Росрыболовство поручило Всероссийскому научно-исследовательскому институту рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) оценить состояние водных ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с АЭС "Фукусима-1". Об этом сообщила пресс-служба ВНИРО.

"Глава Росрыболовства Илья Шестаков поручил Всероссийскому НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) провести комплексные мониторинговые исследования, с целью оценки состояния водных биологических ресурсов в зоне распространения технической воды, сброшенной с атомной электростанции "Фукусима-1", - говорится в сообщении.

Уточняется, что экспедиция позволит убедиться в безопасности акватории Южно-Курильского района, а также отсутствии рисков для осуществления промысла дальневосточными рыбаками.

Так, для выполнения наблюдения создана научная группа, которая выходит в рейс на научно-исследовательском судне Тихоокеанского филиала института. Ученые ВНИРО будут выполнять системный контроль и фиксацию показателей радиационного фона в воздухе, в воде, в уловах и в донных отложениях. "Анализ собранных в ходе экспедиции материалов позволит сформулировать научно обоснованные тезисы по этой актуальной для мировой экологии тематике", - отмечается в сообщении института.

В Росрыболовстве отметили, что сброс воды, использованной для охлаждения АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает.

"Сброс воды, использованной для охлаждения реакторов АЭС "Фукусима-1", опасений не вызывает. В настоящее время промысел в районе, в котором осуществляется сброс воды, российскими судами не ведется", - говорится в сообщении.

В четверг энергетическая компания Tokyo Electric Power сообщила, что японские специалисты приступили к сбросу в океан первой партии очищенной от радиоактивных веществ воды с АЭС "Фукусима-1". Данные проведенных измерений показали, что подготовленная к сбросу очищенная вода была в достаточной степени разбавлена морской водой. После этого Главное таможенное управление КНР объявило, что с 24 августа полностью приостанавливает импорт морепродуктов, местом происхождения которых является Япония, подчеркнув свою обеспокоенность по поводу сброса.